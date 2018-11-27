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Hastasından rüşvet aldığı iddia edilen doktora gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

 MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde görevli Yrd.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde görevli Yrd. Doç. Dr. M.K.E., ameliyat için hastasından rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınan doktor, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Bel fıtığı olan ve karın bölgesinde yağların toplanması sonucu yürüyemeyecek hale gelen Sevinç Tosun Sevinç Tosun (52), kızıyla birlikte 23 Kasım'da MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne gidip, Yrd. Doç. Dr. M.K.E. ile görüştü. Yrd. Doç. Dr. M.K.E., muayene ettiği Tosun'a ameliyat olması gerektiğini söyledi. M.K.E, iddiaya göre söz konusu ameliyatın 8 bin 600 lira olduğunu, ancak 5 bin 600 liralık kısmının hastaneye değil, elden kendisine verilmesini istedi. Aksi takdirde ameliyatı yapamayacağını belirtti.
Bunun üzerine Tosun'un kızı Yeşim Kadriye Pınar, durumu hastane yetkililerine ve polise bildirdi. Polis, Yrd. Doç. Dr. M.K.E.'nin istediği iddia edilen 5 bin 600 liranın seri numaralarını aldı. Ardından hastaneye giden Pınar, söz konusu parayı Yrd. Doç. Dr. M.K.E.'ye verdi. Bir süre sonra odasına giden polis ekipleri, M.K.E.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.K.E., işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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