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Hastavuk’tan "Sağlıklı kadın, güçlü toplum" söyleşisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bursa’da Hastavuk, kadın sağlığına dikkat çekmek için “Sağlıklı kadın güçlü toplum” sloganıyla söyleşi gerçekleştirdi.Tayyare Kültür Merkezi’ndeki söyleşiye kadınların yanı sıra erkekler de ilgi gösterdi.

Hastavuk’tan "Sağlıklı kadın, güçlü toplum" söyleşisi

Bursa’da Hastavuk, kadın sağlığına dikkat çekmek için “Sağlıklı kadın güçlü toplum” sloganıyla söyleşi gerçekleştirdi.
Tayyare Kültür Merkezi’ndeki söyleşiye kadınların yanı sıra erkekler de ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü Şeyda Gümüş’ün yaptığı programda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Can Beyazlı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Vildan Boz Erkan ve Diyetisyen Tuğçe Kılıç konuştu. Dr. Vildan Boz Erkan, “Bugün sağlıklı kadın güçlü toplum organizasyonunda buluştuk. Gayet güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Çocuk sağlığıyla ilgili toplumda kadının rolü çok önemli. Kadın annedir. Çocuğu yetiştirmekte en büyük sorumluluk kadındadır. Kadın günümüzde hem çalışıyor, hem çocuğuna bakıyor. Artık bilinçli kadın, bilinçli anne olmak çok önemli” dedi.
Op. Dr. Esra Can Beyazlı ise, “Kadın toplumun temelidir. Sağlıklı kadın güçlü toplum için gerekli olan bir unsurdur” şeklinde konuştu.

Hastavuk’tan

Hastavuk’tan

Hastavuk’tan

Hastavuk’tan

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