Hastayı sırtında 300 metre taşıdı

Bilge AVCI/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde, eve ambulans ile ulaşılamayınca Acil Tıp Teknisyeni İbrahim Uzun, hasta Saliha Çolak'ı (82) sırtına alarak 300 metre mesafedeki ambulansa taşıdı.

Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün köyünde rahatsızlanan Saliha Çolak için ambulans çağrıldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yolların bozuk olması nedeniyle hastanın evine ambulansla ulaşamadı. Ekipteki Acil Tıp Teknisyeni İbrahim Uzun, yaşlı kadını sırtına alarak 300 metre mesafedeki ambulansa taşıdı. Kendisini taşıyan sağlık memuruna teşekkür eden Çolak, götürüldüğü Yusufeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık memurunun kayda alınan görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Artvin Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada hastayı sırtında taşıyan sağlık memuruna teşekkür edildi. Açıklamada, "Çalışanlarımız, son derece kırık arazi şartlarında, araç yolunu bırakın sedye sığmaz yerlerde bile görevlerini yerine getirebilmek için yaz-kış, yağmur-çamur demeden özveri ve vefa ile gerektiğinde hiç düşünmeden hastalarını sırtlarında taşımanın mutluluğunu yaşıyorlar. Artvin İl Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm 112 çalışanlarımıza sonsuz teşekkür eder, yaptıkları bu kutsal işte başarılar dileriz" denildi.

