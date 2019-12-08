HASVAK 45'inci yılını kutladı

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK), kuruluşunun 45'inci yılını, düzenlenen geceyle kutladı. Gecede, Demirören Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Tuba Atav ödüle layık görüldü.

Bir otelde düzenlenen kutlama gecesine, HASVAK Başkanı Engin Öztürk ev sahipliği yaptı. Geceye, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ve eşi, vakıf üyeleri ve destekçileri ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede, TRT Sanat Müziği Sanatçısı Ayşe Taş davetlilere müzik ziyafeti yaşattı. Ayrıca, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri’nin gösterisi ile Bodrum Tasarım Defilesi düzenlendi. Gece, ödül töreniyle devam etti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ödüle layık görüldü.

BASIN MENSUPLARINA ÖDÜL

Basın camiasından birçok isim de ödüle layık görüldü. Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Temsilcisi Tuba Atav ve Doğan Burda Dergi Grubu Ankara Temsilcisi Erdal İpekeşen ödüle layık görüldü. Ödüllerini, DHA Ankara muhabirlerinden Gizem Karadağ aldı. HASVAK'ın aralıksız 45 yıldır hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Öztürk, amaçlarının hasta ve hastanelere yardım etmek olduğunu kaydetti. Öztürk, HASVAK'ın 45'inci yılını kutladıkları gecede, hazırlıkların HASVAK Gençlik Kolu üyelerine ait olduğunu söyleyerek, kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

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