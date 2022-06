İnsanların büyük bir çoğunluğu aktif olarak telefon kullanırlar. Telefonların işlev kazanması ise içerisine takılan küçük kartlar ile sağlanır. Aktif olarak kullanılan her telefon içerisinde SIM kartı barındırır. Bu kartlar sayesinde iletişim kurulabilir, kablosuz bağlantı gerçekleştirilir ve veri paylaşımında bulunulabilir. Telefonları, kullanıcıların kişisel aygıtına dönüştüren SIM kartların fiyatları ise her operatör tarafından farklı şekilde fiyatlandırılır. Hat fiyatları 2022 yılı itibarıyla ne kadardır, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hat fiyatları nelerdir?

Hat fiyatları 2022: Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom faturalı ve faturasız hat fiyatları

İletişimin olmazsa olmazı telefonlar, hemen her bireyin sahip olduğu cihazların başını çeker. Telefonlar; tuşlusu, dokunmatiği, büyüğü, küçüğü fark etmeksizin birçok kullanıcıya sahiptir. Fakat bu iletişim aygıtlarının başka insanlarla bağlantı kurabilmesindeki temel teknoloji her cihaz kullanıcısının birer kimliği niteliğindeki SIM kartlardır. SIM kartlar, her kullanıcı için özel olarak üretilir. Bu sayede her SIM kart sahibi kendisine ulaşılmasında bir araç olarak kullanılacak numaraya sahip olur.

SIM kart ile birlikte bir numara sahibi olmak isteyen bireyler, operatörler aracılığıyla satın alma işlemini gerçekleştirir. Operatörlerin müşterileri bünyesine çekmek için oluşturduğu kampanya ve fırsatlar ile bireyler tercihte bulunur. Seçilen operatöre göre SIM kart fiyatları değişkenlik gösterebilir.

Türkiye’de müşterilerin sıkça tercih ettiği başlıca operatörlerin kontörlü hat fiyatları ise şu şekildedir:

Turkcell Hat Fiyatları

Turkcell, operatörler arasında çekim gücü konusunda oldukça iddialı bir GSM şirketidir. Uzun yıllar boyunca Türkiye’ de insanların en çok tercih ettiği operatörlerden biri olmayı başarmış Turkcell, hat fiyatlandırması konusunda çeşitli seçenekler sunar. Faturalı ve faturasız hatlar üzerinden fiyatlandırma değişkenlik gösterir. Faturalı hat tercih eden bireyler için herhangi bir ücretlendirme söz konusu değildir. Faturalı hat kullanıcıları sözleşme ile aldıkları paketi sözleşme süresinde kullanmak zorunda kaldığı için hatta ekstra bir ücret ödemezler. Faturasız hat kullanıcıları için fiyatlandırma ise yerel bayiler ve yetkili satış noktaları arasında farklılıklar görülebilir. Ortalama olarak 100 TL ile 150 TL arasında değişen hat fiyatları satış noktalarına göre şekillenir.

Vodafone Hat Fiyatları

Vodafone, Türkiye pazarına 2006 yılında satın aldığı Telsim ile girmiştir. Kullanıcılarına sunduğu avantajlı paketler ve fırsatlar ile oldukça yüksek abone sayısına sahip GSM şirketlerinden biri olmayı başarır. Vodafone hatta sahip olmak isteyen bireylerin ödeyecekleri miktarlarda da yine değişkenlik söz konusudur. Bulunulan lokasyona yakın herhangi bir bayide farklı bir fiyat söz konusuyken iki sokak yanda yer alan bayide farklı olabilir. Aynı şekilde Vodafone’ un anlaşmalı satış noktalarında da yerel bayilere göre farklılık mümkün. Ortalama olarak 90 TL ile 120 TL arasında değişkenlik gösterebilen hat fiyatları ile Vodafone, kullanıcılara farklı seçenekler sunar.

Türk Telekom Hat Fiyatları

Hemen her bütçeye uygun kampanya ve paketleriyle fazlasıyla geniş bir kitleye hitap eden Türk Telekom, özellikle genç kesimlerin tercih ettiği GSM şirketlerinden biridir. Kullanıcılara oldukça yüksek internet paketleri sunması Türk Telekom’un seçilmesinde etkilidir. Türk Telekom hattına sahip olmak isteyen bireyler için de farklı fiyatlar söz konusudur. Ortalama olarak 100 TL ile 120 TL arasında değişen Türk Telekom hat fiyatları diğer operatörlerden farklı olarak hat için alınan miktarın bir kısmını bakiye olarak yükler. Bununla birlikte yeni hat sahipleri için 30 gün geçerli dakika, sms ve internet içeren bir paket de hediye etmekte.