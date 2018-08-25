"Hat sanatı, Türklerle beraber bir medeniyet unsuru haline gelmiştir"

İSTANBUL (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Hattat Turan Sevgili, 55 yıllık sanat hayatında, yaptığı eserlerle hat sanatının gelişmesine katkı sağladı. Hat sanatı, İslam tarihi boyunca Kur'an-ı Kerim'den ilham alan hattatların çalışmalarıyla ayetleri, hadisleri ve anlamlı sözleri en güzel şekilde yazıya geçirmek için geliştirildi. "Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı." diye bilinen anonim bir sözde de, hat sanatının İstanbul'da geliştiğini ve zirveye ulaştığını anlatıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte hat sanatının en büyük ustalarından biri olan Hattat Hamid Aytaç'ın talebelerinden Hattat Turan Sevgili, 55 yıllık sanat hayatında hat sanatına birçok eser kazandırdı. AA muhabirine hat sanatının anlamını ve kendi sanat yaşamını anlatan Sevgili, İslam medeniyetinin gelişmesinde hat sanatının da önemli yeri olduğunu söyledi. Türklerin hat sanatına önem verdiğini dile getiren Sevgili, şöyle konuştu: "Hat sanatı konusunda Kur'an'a hizmet, dine hizmet anlayışı olduğu için Türkler son derece önem veriyorlar ve sanatı geliştiriyorlar. Bu sanat, Türklere geçince olay daha farklı boyutlar kazanıyor. Türkler bunu geliştiriyorlar, çok büyük ustalar yetiştiriyorlar. Bunlar dine ve Kur'an'a hizmetten dolayı. Böylece hat sanatı, Türklerle beraber bir medeniyet unsuru haline gelmiş ve gelişmiştir. Hat disiplini olan, ölçüleri olan bir sanat, ciddiyet isteyen bir sanat ama bununla beraber kompozisyon üretmede ressamlığın ve grafikerliğin mutlaka faydaları oluyor. Denge yönünden resimdeki söylediğimiz gibi leke esprisi yönünden nerede ne yapılırsa daha güzel durur daha göze hoş gelir veya normlarla daha yakın olabilir bunlara resmin ve grafik formatlarının etkisi var muhakkak."

Hocası Hamit Aytaç'ın, Osmanlı ve Cumhuriyet arasında hat konusunda bir köprü görevi gördüğünü belirten Sevgili, "Bir fetret devri geçirdi hat sanatı. Hamid Bey geçmiş dönemle Cumhuriyet dönemi arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Gerçekten büyük çileler çekmiş, hat sanatını günümüze taşımıştır. Ancak bugün yaygın olarak gençlerde hat sanatına merak var. Gayet tabii bunlarla meşgul olanların hepsi zirveye ulaşacak çok büyük varlıklar gösterecek iddiasında bulunamayız ama bu yoğunluktan dolayı yine belki eskisinden daha çok olarak hattatlarımız yetişecektir, ben ümitliyim. Çünkü şu anda yaşayan genç arkadaşlarımız arasında da bu işi çok güzel kotaran, yapan güzel eserler üreten arkadaşlarımız var. Bu bakımdan geleceğe ben ümitle bakıyorum." diye konuştu. - "Hat, sabır, çalışmak, azim ve fedakarlık isteyen bir sanat dalı" Sevgili, Hamid Aytaç'ın Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda kişiye hocalık yaptığını ve hat sanatının günümüze ulaşmasında büyük emekleri olduğunu söyledi. Hat sanatının sabır isteyen bir uğraş olduğunu dile getiren Turan Sevgili, şu değerlendirmelerde bulundu: