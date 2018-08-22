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Hata yapan futbolcuya bulaşık yıkama cezası

22.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

İki sezondur kötü sonuçlar alan Bundesliga ekibi Wolfsburg, artık görevini yapmayan futbolculara daha yaratıcı cezalar vermeye hazırlanıyor.

Hata yapan futbolcuya bulaşık yıkama cezası

Almanya futbol ligi Bundesliga kulüplerinden Wolfsburg yeni sezonda "görevini yapmayan" oyuncuları farklı yöntemlerle cezalandırmayı planlıyor. Bu cezalar arasında, takım yemeklerinden sonra kirli bulaşıkları yıkamak da bulunuyor.

Geçen sezon beklediği başarıyı yakalamayan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Bruno Labbadia haftalık Sports Bild dergisine verdiği röportajda, her zamanki para cezasının ötesinde yaptırımlar düşündüklerini belirterek, "Bazen bulaşıkları yıkamaları veya yemeklerden sonra ortalığı temizlemeleri daha etkili olabilir. Veya antrenman öncesi malzemecimizle beraber antrenman malzemelerini dağıtmaları" ifadesini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, takımla beraber bir süredir genel düzen, cep telefonu kullanımı ve saygılı olma gibi davranış kurallarını oturtmaya çalıştıklarını söyledi.

Kulübün yeni sezondaki hedefi

2009 yılında Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan ve 2015'te de Almanya kupasına uzanan Wolfsburg, son iki sezon ligde kalma mücadelesi vermişti. Ancak kulüpte göreve başlayan yeni Genel Menajer Joerg Schmadtke'nin önümüzdeki sezondan beklentileri büyük. Schmadtke, dpa'ya yaptığı açıklamada geçen iki sezonun ardından bu sezon istikrarlı bir grafik çizmek istediklerini söyledi.

Kulübün yönetim kurulu üyelerinden Bernd Osterloh, Cumartesi günü geçen yılın ikincisi Schalke karşısında 2018-2019 sezonunun ilk maçına çıkacak olan Wolsfburg'un Bundesliga'yı orta sıranın üzerinde bitirmesi gerektiğini ifade etmişti. Genel Menajer Schmadtke ise bunu söylemek için henüz erken olduğunu, amaçlarının en üst düzeyde istikrar olduğunu vurguladı.

Geçen sezon düşmekten son anda kurtulan takımda neden önemli bir değişikliğe gidilmediği sorusunu da yanıtlayan Schmadtke, "Zarar görmüş bir yapıyla ilgili sadece iki seçenek olur. Kökten çözüm oldukça pahalıdır; ya da bizim yaptığımız gibi yavaş yavaş yaraları sararsınız" dedi.

DW,dpa/GY.CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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