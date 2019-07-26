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"Hatalarıma bakarak daha iyisini yazmaya çalıştım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Yazar Sevinç Çokum: - "Kendime bir mektep olarak bakıyorum. Kendimi mektep gibi kurdum. Hatalarıma bakarak hep daha iyisini yazmaya çalıştım" - "Hatalarımla beslendim. Kendime zaman zaman kızdım ve acıdım. Bu durumlar benim hep malzemem oldu"

İSTANBUL (AA) - Yazar Sevinç Çokum, "Kendime bir mektep olarak bakıyorum. Kendimi mektep gibi kurdum. Hatalarıma bakarak hep daha iyisini yazmaya çalıştım." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında, "Edebiyatın Peşinde" başlıklı seminere konuk olan Çokum, Türk Edebiyat Vakfı'nda "Yazmak ve Yaşamak" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Çokum, "Deli Zamanlar", "Karanlığa Direnen Yıldız", "Arada Kalmış Tebessüm" ve "Gece Rüzgarları" eserlerinde Türkiye'nin siyasal kırılma dönemlerini, 27 Mayıs 1960 darbesini ve darbenin insanlar üzerindeki etkisini kaleme aldığını söyledi.

"Tren Buradan Geçmiyor" kitabının kendisi için önemli olduğunu ve Babıali'yi anlattığını belirten Çokum, "Medyada genellikle kendi çıkarlarını koruyan insanlar olduğunu görmüşümdür. Kendinden, inanışlarından vazgeçip patronlarının istediklerini yazanlar olmuştur. Belki bunların içerisinde ben de vardım. Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görmüyorum. Ben hatalarımla beslendim. Kendime zaman zaman kızdım ve acıdım. Bu durumlar benim hep malzemem oldu." diye konuştu.

- "Abukizm felsefesi diye bir düşünce ortaya attım"

Sevinç Çokum, edebiyat araştırmacılarının bir eseri analiz ederken tam olarak doğruyu yansıtamadıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Bir araştırmacı kendi düşüncesi ve inanışına göre belki yakın bulduğu bir şeyi o noktaya doğru götürerek bir şey koyuyor ortaya ve sizi başka bir noktada arıyor. Aynı zamanda sizi bir çeşit dosyalamak gibi etiketliyor. 'Bu şu çizgide yazmıştır' gibi. Halbuki siz onu düşünmemişsinizdir. Bu yüzden araştırmacılar sizi ne kadar tanıyorlar, anlayabilirler işte bu çok büyük bir meseledir."

İlk romanı 1971 tarihli "Zor" adlı kitabının hataları bulunduğunu ve birçok eleştiri aldıktan sonra bir baskısını daha yapmadığını söyleyen Çokum, "Kendime bir mektep olarak bakıyorum. Kendimi mektep gibi kurdum. Hatalarıma bakarak daha iyisini yazmaya çalıştım hep." dedi.

Çokum, "Kırmalı Etekler" romanında da kadınları ele aldığını ve özgürlüğü ifade ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mesela 'Arada Kalmış Tebessüm' romanımda konuşamayan bir adamı anlattım. Sonra bu kitapta abukizm felsefesi diye bir düşünce ortaya attım. Bu bana ait bir şey. Yani saçmalık. Bizim bazı doğru kabul ettiğimiz şeyler, bazen saçma olarak karşımıza çıkabiliyor. Onun için saçmalıklarla uğraşmayı seviyorum."

Yaklaşık 1 saat süren söyleşi sonunda yazar, öğrencilerle fotoğrafı çektirdi.

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Türk Edebiyatı Yaz Okulu yazar Sevinç Çokum

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