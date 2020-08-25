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Hatalı basım para için en iyi teklifi bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 08:58 | Son Güncelleme

Adana'da işlettiği bakkal dükkanında akşam kasa sayımı yaparken hatalı basım olduğunu fark ettiği 50'lik banknotu satmaya karar veren Abdullah Güzeltaş, kendisine gelecek en iyi teklifi bekliyor.

Adana'da işlettiği bakkal dükkanında akşam kasa sayımı yaparken hatalı basım olduğunu fark ettiği 50'lik banknotu satmaya karar veren Abdullah Güzeltaş (28), kendisine gelecek en iyi teklifi bekliyor.

Adana'da yaklaşık 3 yıldır merkez Çukurova ilçesi Pınar Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten Abdullah Güzeltaş, geçen günlerde akşam iş yerini kapatmadan önce kasasındaki parayı saymaya başladı. Paraları sayarken 50'lik banknotların birinin sağ üst köşesinde '0' rakamının eksik olduğunu fark eden Güzeltaş, ilk başta parayı sahte zannetti. Bir arkadaşının uyarısıyla paranın sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Güzeltaş, internetten araştırma yaprak bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını fark etti. Güzeltaş, elindeki 50 TL'lik hatalı basım banknotu satacağını ve teklif beklediğini söyledi.

'MİLLİ PİYANGO ÇIKMIŞ GİBİ SEVİNDİM'

Akşam kasasındaki paraları saydığında banknotu sahte zannettiği için ilk başta hayal kırıklığına uğradığını ve verdiği emeğin boşa gittiğini düşündüğünü söyleyen Abdullah Güzeltaş, daha sonra paranın sahte olmadığını anlayınca mutlu olduğunu söyledi. Güzeltaş, "Meğer koleksiyon değeri taşıyormuş. Elinde bu tarz paralar olanlar 75 bin liralık teklifleri geri çevirmişler. Bunları duyunca milli piyango çıkmış gibi sevindim. Ben de bu civarlarda bir para istiyorum. Eğer hakkını veren olursa satacağım. Satarsam da motosiklet tutkumdan dolayı bir yarış motosikleti alacağım" diye konuştu.

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