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Hatalı dönüş yapan kamyonet kazaya sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında hatalı dönüş yapan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük-Eskipazar karayolunda meydana geldi.

Hatalı dönüş yapan kamyonet kazaya sebep oldu

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında hatalı dönüş yapan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük-Eskipazar karayolunda meydana geldi. Osman Kağısız (64) idaresindeki 78 BA 642 plakalı kamyonet Karabük istikametinden Eskipazar istikametine seyir halinde iken Sanayi kavşağında yaptığı hatalı dönüş sırasında aynı istikamette sol şeritten ilerleyen Şükrü Horuz yönetimindeki 34 SG 8634 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil orta refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Elif Buse Horuz (15), Burak Emre Horuz (11), Nurhayat Horuz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hatalı dönüş yapan kamyonet kazaya sebep oldu

Hatalı dönüş yapan kamyonet kazaya sebep oldu

Hatalı dönüş yapan kamyonet kazaya sebep oldu

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