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Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

İZMİT'te cadde üzerinde hatalı dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te cadde üzerinde hatalı dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kartepe istikametine giden Müsamettin Altın(74) yönetimindeki 41 N 8869 plakalı otomobil cadde üzerinde U dönüşü yapmak isteyince arkadan gelen Hakan Öztürk idaresindeki 34 ZD 3318 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilinin içerisinde sıkışan Müsamettin Altın'ı araçtan çıkartırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan Müsamettin Altın, Hakan Öztürk, Behiye Öztürk, Şeymanur Tortumlu ve İrem Kaya Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Araçta sıkışan yaralının çıkarılması -İtfaiyenin çalışmaları -Diğer yaralılardan görüntü -Olay yerinin genel görüntüsü -Detay HABER Dinçer AKBİR-KAMERA Alişan KOYUNCUİZMİT(Kocaeli),(DHA) =================

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