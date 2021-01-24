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Hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı

24.01.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobil, polisleri taşıyan minibüs ile çarpıştı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobil, polisleri taşıyan minibüs ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi 35’lik cadde üzerinde meydana geldi.
Sol şeritten sağ şeride hatalı dönüş yapılan 34 YA 3310 plakalı Renault marka otomobil, polisleri taşıyan Renault marka minibüs ile çarpıştı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazada otomobil sürücüsü S.A. hafif yaralandı, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı

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