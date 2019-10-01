Hatalı müdahale nedeniyle komaya girdiği iddia edilen diş hekimi yaşamını yitirdi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında parçalı kırık oluşan sağ kolu, iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle kesildikten sonra komaya giren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan (49), yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Urhan’ın eşi Halis Urhan, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda 12 Eylül 2018 tarihinde, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.

KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ

Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi TÜBİTAK'tan emekli Halis Urhan, bir gün sonra hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül'de Urhan'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyata kararı verildi. 15 Eylül'de basit bir operasyon olacağı söylenerek ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan'ın iddiaya göre, saatler süren ameliyatta yaşanan birçok aksaklık sonucu kolundaki atardamar kesildi. Bu durum hastane raporlarına da yansırken, kalp damar cerrahisinden nöbetçi iki hekim operasyona çağrıldı. Kalp damar cerrahi raporunda, "Yapılan muayenede arter yaralanması nedeniyle oluşan kanama nedeniyle üç yerden bağlandığını gördüm" tespiti yer aldı. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan'ın ilk müdahaleden sonra anjiyo için Alanya Başkent Hastanesi'ne sevki istendi.

KAS ZARLARI KOL BOYUNCA YIRTILDI

Alanya Başkent Hastanesi'nde gece yarısı damar nakli için ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, saat 07.00 sıralarında operasyondan çıktı. Yakınlarına "Düşük bir nabız var" denildikten sonra yapılan damar naklinin başarılı olmadığı belirlenerek Urhan'a 16 Eylül'de saat 12.00 sıralarında ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi. Ancak nakil sonrasında kolda yoğun bir ödem tespit edildi. Ödemin damarlara zarar vermemesi için cerrahi operasyonla kasların çevresindeki kas zarları kol boyunca yırtıldı, ancak yapılan bu işlem nedeniyle açık yaralar çoğaldığından enfeksiyon riski ortaya çıktı. Kas yırtıklarını dikebilmek için ise ödemin azalması beklenmeye başlandı.

ENFEKSİYON KAPTI

27 Eylül'de pansuman sırasında damarı yırtılan Gamze Uğurlu Urhan'ın Alanya Başkent Hastanesi'nde plastik cerrah olmaması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bir gün sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında yer bulunarak hastanın sevki yapıldı. Tetkiklerde Gamze Uğurlu Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı.

KOMAYA GİRDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde getirilen Urhan'ın 30 Eylül'de yapılan muayenesinde koldaki atardamarın tıkandığı belirlendi. Aynı gün iki kez damar nakli ve pıhtı temizleme operasyonu yapılan Gamze Uğurlu Urhan, yoğun bakıma alındı. 2 Ekim'de ziyaret için yoğun bakım servisine giren Halis Urhan, eşinin burnundan kan geldiğini görünce hemşireye haber verdi. Müdahale sırasında buruna aparat takılırken, Gamze Uğurlu Urhan'ın burnunun zedelendiği, önemli bir şey olmadığı aileye bildirildi. Damar tedavisi sırasında kan sulandırıcı ilaç uygulanan Gamze Uğurlu Urhan, yoğun bakımda beyin kanaması geçirdi. Aynı gün saat 19.30 sıralarında ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, komaya girdi.

KOLU AMPUTE EDİLDİ

Bir kız çocuğu annesi Gamze Uğurlu Urhan, komadan çıktıktan sonra 25 Ekim 2018'de sağ kolu dirsek altından ampute edildi.

Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Gamze Uğurlu Urhan, bugün saat 11.30'da, girdiği septik şok nedeniyle bilincini kaybetti ev kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Urhan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

‘RESMEN CİNAYETE KURBAN GİTTİ’

Halis Urhan, "Basit bir kol kırığıyla hastaneye giden eşim yaklaşık 1 yıl yoğun bakımda kaldı ve yaşamını yitirdi. Bütün sorumlular hakkında şikayette bulunup, yasal süreci takip edeceğim" dedi. Urhan'ın cenazesi işlemlerin ardından yarın Alanya'da toprağa verilecek.