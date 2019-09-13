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Hatalı park edilen minibüs çekiciyle kaldırılırken devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

BURSA'da, hatalı park edilen minibüs, yoldan kaldırıldığı sırada çekiciyle bağlı halat bir anda koptu.

Hatalı park edilen minibüs çekiciyle kaldırılırken devrildi

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, hatalı park edilen minibüs, yoldan kaldırıldığı sırada çekiciyle bağlı halat bir anda koptu. Devrilip, ters dönen minibüste hasar oluşurken, yol kısa süre trafiğe kapandı.
​Olay, dün saat 17.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Hatalı park eden araçları kaldırmak için bölgede devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışan Trafik Vakfı'na ait çekicinin sürücüsü, Bahçıvan Sokak'ta Suriye uyruklu Halid T.'ye ait 16 MA 1981 plakalı minibüsü kaldırmak istedi. Minibüs kaldırılırken, çekicinin araca bağlanan halatı bir anda koptu. Devrilen ve ters dönen minibüste hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine trafik ekibe sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapanırken, başka bir çekici ile minibüs yoldan kaldırıldı. Minibüsün kaldırmasının ardından yol tekrar açıldı.

FOTOĞRAFLI

Hatalı park edilen minibüs çekiciyle kaldırılırken devrildiHatalı park edilen minibüs çekiciyle kaldırılırken devrildiHatalı park edilen minibüs çekiciyle kaldırılırken devrildiHatalı park edilen minibüs çekiciyle kaldırılırken devrildi

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