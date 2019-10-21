HABER

Hatalı park itfaiye aracının geçişini engelledi, yangını vatandaşlar söndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında tüp alev aldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında tüp alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye aracı, dar olan caddede yapılan hatalı park nedeniyle bölgeye gidemedi. Yangın, çevre esnafın müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Sur ilçesi Balıkçılarbaşı semtinin girişinde bulunan bir kuru yemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuru yemiş dükkanında badem şekerini kavurmak için kullanılan mutfak tüpü bir anda alev aldı. Alev alan mutfak tüpü iş yeri sahibi ve çalışanlar tarafından caddeye çıkarıldı. Yaşanan olay üzerine iş yeri sahibi durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirirken, 112 sağlık ekipleri de tedbir amacı ile olay yerine sevk edildi.

Yanlış park geçişi engelledi
İtfaiye araçlarının, caddeye çift yönlü yapılan park nedeni ile ilerleyememesi nedeni ile yangına çevre esnafı müdahale ederek söndürdü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri mutfak tüpünü muhafaza altına alarak bölgeden uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar söz konusu cadde üzerinde park eden araçların görevliler tarafından kaldırılmasını istedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Emine Bulut cinayeti duruşması sonrası iki grup kadın arasında tartışmaEmine Bulut cinayeti duruşması sonrası iki grup kadın arasında tartışma
Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu, röntgen filmi şok ettiBahçesine giren köpeği tüfekle vurdu, röntgen filmi şok etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.