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Hatalı park itfaiyeye zor anlar yaşattı, vatandaş yangına pet şişelerle müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:39 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bir apartmanın birinci katında yangın çıktı.

Beyoğlu’nda bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hatalı park ve dar sokaklar yüzünden bölgeye ulaşmakta güçlük çekerken daireye giren vatandaşlar yangına 5 litrelik su dolu pet şişelerle müdahale etti.
Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Emin Çeşme Sokak’taki bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı anda çıkan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada daireye giren vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Sokağa yapılan hatalı parklar nedeniyle itfaiye ekipleri ,yangın çıkan eve ulaşmakta güçlük çekti. Vatandaşlar evde çıkan yangına 5 litrelik su şişeleriyle müdahale etti. Camlardan çıkan dumanı gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan ağzını kıyafetiyle kapatarak elindeki beş litrelik su şişesiyle yangına müdahale eden vatandaş kameralara yansıdı. Vatandaşlar araçlarını dar sokaklara park ederek itfaiyenin gelişine engel olan sürücülere isyan ederken eve ulaşan itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.
“Mantıklı bir insan olsa arabalarını garaja çeker”
Evden dumanlar yükseldiğini gören bir vatandaş itfaiye ekiplerinin hatalı araç parkları nedeniyle gelememesine isyan ederek Bir yangın çıksa benim ev yanacak. Neyden çıktığını bilmiyorum anlamadım, mantıklı bir insan olsa arabalarını garaja çeker. Her sokak başı kapalı, araba tabi ki itfaiye giremez. Buna bir çare bulsunlar, sokaklar zaten daracık, çeksinler bu arabalarını” ifadelerini kullandı.
“Defalarca şikayet ettim”
Sokakların dar olmasına rağmen insanların araçlarını park etmeye devam etmesinin itfaiye ekipleri için büyük zorluk çıkardığını ifade eden bir vatandaş, “Defalarca şikayet ettim, buralara park edilmesin diye. Lütfen buna bir çözüm bulsunlar” diye konuştu.

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