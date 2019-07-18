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Hatalı restorasyonda yeni bilim kurulu 3 yıldır haber bekliyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

HATALI RESTORASYON TBMM GÜNDEMİNDE Rhodiapolis Antik Kenti'nde Opramoas Anıtı'ndaki hatalı restorasyon ve üç yıldır içinde gizlendiği plastik kaplamanın fırtınada parçalanmasıyla yeniden gün yüzüne çıkması, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın ardından CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak tarafından da TBMM gündemine taşındı.  'EHİL OLMAYAN ELLER YAPIYOR' Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, “Antalya Kumluca'da Rhodiapolis Antik Kenti'nde 2015 yılında 1 milyon 445 bin TL bedelle özel bir firmaya ihale edilen ve hatalı restorasyon nedeniyle üzeri plastik kaplamayla kapatılan Opramoas Anıtı, şubat ayındaki olumsuz hava koşulları sırasında etrafındaki plastik ve çelik bariyerlerin yıkılmasıyla yeniden gün yüzüne çıktı.

HATALI RESTORASYON TBMM GÜNDEMİNDE
Rhodiapolis Antik Kenti'nde Opramoas Anıtı'ndaki hatalı restorasyon ve üç yıldır içinde gizlendiği plastik kaplamanın fırtınada parçalanmasıyla yeniden gün yüzüne çıkması, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın ardından CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak tarafından da TBMM gündemine taşındı.
'EHİL OLMAYAN ELLER YAPIYOR'
Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, “Antalya Kumluca'da Rhodiapolis Antik Kenti'nde 2015 yılında 1 milyon 445 bin TL bedelle özel bir firmaya ihale edilen ve hatalı restorasyon nedeniyle üzeri plastik kaplamayla kapatılan Opramoas Anıtı, şubat ayındaki olumsuz hava koşulları sırasında etrafındaki plastik ve çelik bariyerlerin yıkılmasıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Hatalı restorasyonu örten plastik ve çelik konstrüksiyondan oluşan kaplamanın kurulması ve kaldırılması için de yaklaşık 300 bin TL harcandığı belirtiliyor. Tarihi anıt ve eserler üzerinde yapılan restorasyonların hepsini demiyorum ama önemli bir kısmını ehil olmayan eller yapıyor. Ahbap- çavuş ilişkisi içinde bu restorasyonlar ihale ediliyor. Başlarında bu işi bilen doğru düzgün bir uzman bulunmuyor. Bunun en son örneğini de Kumluca'daki Rhodiapolis Antik Kenti'ndeki Opramoas Anıtı'nda görüyoruz" dedi.
Opramoas Anıtı'nın restorasyonunda ortaya çıkan hataların aradan geçen 3 yıllık süre içerisinde neden giderilemediğini de soran Budak, “Restorasyon hatalarının düzeltilmesi için ne beklenmektedir? Anıt üzerinde aslına ve tarihi dokuya uygun restorasyon yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır? Hatalı restorasyon yapan firma hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa sonuçları ne olmuştur? Hatalı restorasyonu yapan firmaya ödeme yapılmış mıdır? Yapıldıysa hatalar ortaya çıktıktan sonra ödeme geri tahsil edilmiş midir? Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatı görevlilerinden konuya ilişkin sorumluluğu bulunan bürokratlar hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa ne şekilde sonuçlanmıştır?" dedi.

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