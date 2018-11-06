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Hatalı solama yapan otomobilin yayaya çarptığı an kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Recep Kol'un (52) yolun karşısına geçmeye hazırlanırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Hatalı solama yapan otomobilin yayaya çarptığı an kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Recep Kol'un (52) yolun karşısına geçmeye hazırlanırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen otomobilin, Kol'a çarptığı anlar yer aldı.
Kaza, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Taner Konuk yönetimindeki 20 BJ 210 plakalı otomobil, caddenin karşısına geçmeye hazırlanan, yol kenarındaki Recep Kol'a çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kol'u ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Recep Kol, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Konuk, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
KAZA ANI KAMERADA
Otomobil sürücüsünün kural ihlali yapıp karşı şeride geçtiği ve Kol'a çarptığı kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen otomobilin yolun karşısına geçmek için bekleyen Recep Kol'a çarpıp, havaya savurması ve yayanın yere düşmesi yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Hatalı solama yapan otomobilin yayaya çarptığı an kamerada

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