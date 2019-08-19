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Hatalı sollama araç içi kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atıp mısır tarlasına devrildi.

Hatalı sollama araç içi kamerada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atıp mısır tarlasına devrildi. Otomobil sürücüsü Abdurrahman Ünaldı'nın (28) emniyet kemeri takılı olması nedeniyle hafif yaralandığı kaza, araç içi kamerasına kaydedildi.
Kaza, 14 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında, Osmaniye- Gaziantep D-400 yolu Çağşak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezinden Bahçe ilçesi yönüne giden Abdurrahman Ünaldı yönetimindeki 44 HD 388 plakalı otomobile, aynı yönde olan ve hatalı sollama yapan sürücü U.E. (44) yönetimindeki otomobil çarptı. Kazaya neden olan araç olay yerinden kaçarken, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak yolun kenarındaki mısır ekili tarlaya devrildi. Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücü Abdurrahman Ünaldı hafif yaralanırken, kaza anı ise araç içi kamerasına anbean kaydedildi.
Tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilen Ünaldı, trafikte dikkat edilmesi gereken iki noktanın emniyet ve saygı olduğunu vurgulayarak, "Unutmayalım ki araca bindiğimizde ilk iş aracı çalıştırmak değil emniyet kemeri takmak olsun. Trafiğe çıkıldığında kendinize duyulmasını istediğiniz saygıyı, sizde çevrenizdeki diğer sürücülere ve yayalara göstermelisiniz. Kimsenin canı yanmasın, kimsenin malına bir zarar gelmesin. Emniyet kemeri sizi hayata ve sevdiklerinize bağlar" dedi.

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Hatalı sollama araç içi kameradaHatalı sollama araç içi kameradaHatalı sollama araç içi kameradaHatalı sollama araç içi kamerada

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