HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

18.06.2021 03:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçların demir yığını haline dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa'nın İznik İlçesi, İznik-Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İznik istikametine giden Cevat Güner (56) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı istikamette giden Yılmaz Sezgin (29) idaresindeki iş makinesini sollamak için şerit değiştirdi.

Okul dönüşü feci kaza: 10 yaralıOkul dönüşü feci kaza: 10 yaralı

HATALI SOLLAMA SONUCU KARŞIDAN GEÇEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Hatalı sollama yapan Güner bu sırada karşı yönden gelen Fikret Kaya (40) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yoldan çıkarken, Güner'in aracı iş makinesine çarparak durdu.

Kazada otomobilde bulunan Fikret Kaya ve arkadaşı Ender Boztekin (30) ile hafif araçta bulunan Cevat Güner, Canan Güner (46) ve Hatice Bilge (53) bulundukları yerde sıkıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fikret Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. (DHA)

f2ba54563764f4425829840f51aa18a6

d3d0a75210ad65e252d9fc8dc56393e7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Dehşet anları! Balkonda uyurken vurulduDehşet anları! Balkonda uyurken vuruldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İznik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.