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Hatalı sollama faciaya yol açtı: 1 ölü, 3 yaralı

22.09.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, hatalı sollama yapan otomobil önce motosiklete ardından da karşı istikametten gelen taksi ile hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı.

Hatalı sollama faciaya yol açtı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza saat 19.30 sıralarında Düzce merkez Mamure Köyü ile İstilli Köyü'nü birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. İstilli Köyü'nden şehir merkezi istikametine giden B.A. yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Turgut Erdoğan idaresindeki motosikleti sollamaya çalışırken, motosiklete çarptı.

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Bu sırada paniğe kapılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden B.A. şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen K.C. yönetimindeki plakalı taksiye, ardından U.F.C. yönetimindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra yoldan çıktı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada araç sürücüleri B.A., K.C., U.F.C. ve Turgut Erdoğan yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Turgut Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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