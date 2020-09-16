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Hatalı sollama faciayla bitti; yolun karşısına geçen otomobil hurdaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 02:39 | Son Güncelleme

Megakent İstanbul’da gece saatlerinde meydana gelen korkunç kazada bir kişi ağır yaralanırken cadde savaş alanına döndü.

Hatalı sollama faciayla bitti; yolun karşısına geçen otomobil hurdaya döndü

Megakent İstanbul’da gece saatlerinde meydana gelen korkunç kazada bir kişi ağır yaralanırken cadde savaş alanına döndü. Ataşehir, İçerenköy Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında sağ taraftan önündeki aracı sollamak isteyen bir otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza sonrası cadde savaş alanına döndü
Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Küçükbakkalköy Yolu Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında içerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu 34 OF 3481 plakalı otomobil Küçükbakkalköy istikametine doğru seyir halindeyken önündeki aracı sağ taraftan sollamak istedi. Park halindeki iki otomobile çarpan araç daha sonra hızla orta refüjü geçerek Ayhan Pehlivan yönetimindeki 34 ZVG 03 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre çok hızlı bir şekilde seyir halinde olan araç sık sık makas atmaya çalıştı ve hatalı sollama yaptı. Aracın içerisinde sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlarla birlikte polis ekipleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ağır yaralı olarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sürücünün yanında bulunan arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bostancı istikametine seyir halinde olan ve dört kişinin bulunduğu araç sadece maddi hasar aldı.
Çevredeki vatandaşlar kazalardan dolayı isyan etti
Kendi istikametinde üç arkadaşıyla birlikte seyir halinde olduğu sırada hızla karşı şeritten refüjü geçerek kendi aracıyla kafa kafaya çarpıştığını belirten sürücü Ayhan Pehlivan, "Tek şeritlik yolda sağ taraftan makasa girdi arkadaş orayı tabi alamayınca park halindeki araca çarptı. Sonra refüje çarptı sonrada kafa kafaya girdi. Yaklaşık yüz kilometre hızla kafa kafaya girdik. Biz araçta dört kişiydik onlar iki kişiydi. O sürücü ağır yaralandı." ifadelerini kullandı. Nurullah Kartal isimli çevre sakini ise cadde üzerinde sık sık kazaların olduğunu ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Kartal, "Yetkililerin önlem almasını rica ediyoruz, gece gündüz çok hızlı kullanıyorlar aracı. Hep risk altındayız burada." diyerek cadde üzerinde kazaların son bulmasını istedi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı
Kaza sonrası savaş alanına dönen caddede araçlardaki gaz ve yakıt sızıntısını kontrol eden itfaiye ekiplerinin yanı sıra ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatalı sollama faciayla bitti; yolun karşısına geçen otomobil hurdaya döndü

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