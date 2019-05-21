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Hatalı sollama kazası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

ADAPAZARI’nda, sürücüsü hatalı sollama yapan otomobil, başka otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak takla attı.

Hatalı sollama kazası kamerada

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI’nda, sürücüsü hatalı sollama yapan otomobil, başka otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak takla attı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Adapazarı Tekeler Mahallesi’nde meydana geldi. Metin Kanlıoğlu, yönetimindeki 41 FA 257 otomobille, Halil Alperen'in kullandığı 54 DR 158 plakalı otomobile, sollama yaptığı sırada yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile refüje çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeritte durdu. Araçtan dumanlar yükselmeye başlarken, çevredekilerin yardımı ile sürücü Halil Alperen ve araçta bulunan bir kişi çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

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