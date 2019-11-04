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Hatalı sollama yapan hafif ticari araç, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:15 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Eflani ilçesinde, hatalı sollama yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobil ile çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bülent DİKTEPE/EFLANİ (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Eflani ilçesinde, hatalı sollama yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobil ile çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Kastamonu yolu Bostancılar köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Hakan K. (25) yönetimindeki 78 SS 715 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önünde ilerleyen römorkunda odun yüklü traktörü geçmek için sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Hasan Terzi (64) yönetimindeki 06 ZG 848 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar traktöre çarptı. Hafif ticari araç ve traktör tarlada durabildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi, yol trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Hasan Terzi ve Cennet Terzi, Mustafa Terzi, Mahir ve Mevlüde Demirci ile hafif ticari aracın sürücüsü Hakan K. ve aynı araçtaki Emine K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Mustafa Terzi’nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Terzi'nin cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı. Yapılan çalışmaların ardından Mustafa Terzi’nin cesedi Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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