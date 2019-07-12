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Hatalı sollama yapan otomobilden kaçan kamyonet, apartman boşluğuna düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 22:54 | Son Güncelleme

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobile çarpmamak için yön değiştiren kamyonet, apartman boşluğuna düştü.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobile çarpmamak için yön değiştiren kamyonet, apartman boşluğuna düştü. Kazada, kamyonet sürücüsü Bayram Karaçar (23) ile Gülhan Özdemir (32) ağır yaralandı.

Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, iddiaya göre Bayram Karaçar (23) yönetimindeki 31 B 2840 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen otomobilin hatalı sollama yapması sonucu araca çarpmamak yön değiştirdi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, yaklaşık 40 metre yükseklikten uçarak apartman boşluğuna düştü.

Kazada sürücü Karaçar ve yanındaki Gülhan Özdemir (32) ağır yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Apartman boşluğuna düşerek kullanılamaz hale gelen kamyonet, çağrılan vinçle sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıcıya yüklenip götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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