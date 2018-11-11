Hatalı sollama yaptı: 7 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Adapazarı Orhangazi Caddesi Tek Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Dorukan S. yönetimindeki 54 TV 019 plakalı otomobil, sollama yapmak isterken önce önünde giden Oktay T. yönetimindeki 54 H 3930 plakalı otomobile, sonra ise orta refüjdeki ağacı devirip karşı şeride geçerek İbrahim K. yönetimindeki 54 TT 157 plakalı otomobille çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi bu sırada yoldan geçenler yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılardan 5'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2'si ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yolun ortasında duran hurdaya dönmüş otomobil ise vatandaşlar tarafından kaldırıma alındı. Kilitlenen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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