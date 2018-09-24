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Hatalı sollamanın bedeli çok ağır oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

Romanya'da kaydedilen görüntülerde, hatalı sollama yapan araç karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Romanya'da otoyolda hatalı sollama yapan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza yoldaki başka bir aracın kamerasına anbean böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya Kaza

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