Hatalı sollamanın bedeli çok ağır oldu

Romanya'da otoyolda hatalı sollama yapan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza yoldaki başka bir aracın kamerasına anbean böyle yansıdı.
Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!
Merkel'den Erdoğan'a tavır!
ABD'den S-300 çıkışı: Gerilimi önemli ölçüde artıracak
TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum