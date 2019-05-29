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Hatalı sürücüler, drone ile tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle trafikte denetimler artırılırken, seyyar ve sabit radarların yanı sıra yollarda drone destekli uygulamalar başlatıldı.

Hatalı sürücüler, drone ile tespit edildi

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle trafikte denetimler artırılırken, seyyar ve sabit radarların yanı sıra yollarda drone destekli uygulamalar başlatıldı. Kırmızı ışıkta geçen 3 araç ve ehliyeti olmadığı için sürücü değiştirildiği drone ile tespit edilen araçtakilere para cezası uygulandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, kent genelinde uygulamalarını artırdı. Her 10 kilometrede bir kurulan uygulama noktaları için diğer birimlerden personel ve araç desteği yapıldı. Seyyar ve sabit radarların yanı sıra kent giriş çıkışlarında trafik polis ekiplerince drone ile havadan denetimler yapıldı. Kütahya ve Bursa karayolundaki denetimler sırasında kırmızı ışıkta geçtiği drone ile belirlenen 3 sürücüye 235’er lira para cezası kesildi.
SÜRÜCÜ DEĞİŞİKLİĞİNİ DRONE TESPİT ETTİ
Kırmızı ışıkta bekleyen bir araçta sürücü değiştirildiği de drone ile yapılan denetimlerde tespit edildi. Drone ekibi tarafından takip edilen araç bir sonraki uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemede aracı kullanan oğulun, ehliyet sınavını kazanmasına rağmen belgesini çıkarmadığı için kırmızı ışıkta beklerken babasıyla yer değiştirdikleri belirlendi. Polis ekiplerince ehliyetsiz sürücüye 2018 lira idari para cezası uygulandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü komiser yardımcısı Fatih Kuşca, sürücülerin güvenli seyahat etmeleri, gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için denetimlerin artırıldığını söyledi. Her 10 kilometre bir yapılan denetimler için diğer birimlerden personel ve araç takviyesi yapıldığını belirten Kuşca, “Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda trafik dışındaki birimlerden araç ve personel takviyesi yaparak, her 10 kilometre de bir ekip görevlendirecek şekilde planlamamızı yaptık, ayrıca bayram tatili süresince de gerek sabit radarlarımız seyyar radarlarımız, havadan drone ile trafik denetimleri devam edecek” dedi.
Sürücülerin yorgun ve uykulu bir şekilde yola çıkmamalarını tavsiye eden komiser yardımcısı Fatih Kuşca şunları söyledi:
“Ramazan ayının verdiği rehavete kapılmadan oruç tutan sürücülerimizin yorgun hissettiklerinde müsait yerlerde dinlenmeleri ve sahurdan sonra uykularını alarak dikkatli bir şekilde yollarına devam etmelerini tavsiye ediyoruz. Drone ile yaptığımız trafik denetimlerinde özellikle telefonla konuşma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışıkta geçme, şerit geçme ihlallerini anında tespit ederek, ekiplerimize bildiriyoruz. Sürücüleri bu konuda hem eğitiyoruz hem de cezai işlem yapıyoruz. Bu uygulamalar sayesinde vatandaşlarımızın bilgisiz olduğunu tespit ettik, özellikle şerit değiştirme kurallarının vatandaşların çok bilmediğini belirledik”
İTİRAZ EDENE DRONE KAYITLARI İZLETİLİYOR
Drone ile yapılan uygulamalarda vatandaşların itirazlarına drone kayıtlarıyla cevap verdiklerini ifade eden Kuşca, kayıtları izleyen sürücülerin hatalarını kabul ettiğini ve drone ile havadan denetimin kendilerinin de işini kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.

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Hatalı sürücüler, drone ile tespit edildiHatalı sürücüler, drone ile tespit edildiHatalı sürücüler, drone ile tespit edildiHatalı sürücüler, drone ile tespit edildi

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