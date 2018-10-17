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Hatalı sürücüler "drone"dan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda emniyet ekiplerinin drone ile yaptıkları denetimde 24 araç sürücüsüne 3 bin 300 lira idari para cezası uygulandı

Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek için "drone" ile denetimlere başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı kavşak ve caddelerde drone ile denetim yaptı.

Denetimlerde bir ekip kural ihlalinin en sık yaşandığı noktalarda drone havalandırarak beklerken diğer ekip ise yolda uygulama gerçekleştirdi.

Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yürüten ekipler, araçlarda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve şerit ihlali konusuna ağırlık verdi.

Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları saptanan 24 araç sürücüsüne 3 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralamalı ve ölümlü kazaların büyük bölümünün trafik kurallarına uymamaktan kaynaklandığına dikkati çekti.

Ordu Emniyet Müdürlüğü olarak ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını incelediklerinde, sürücülerin emniyet kemeri takmaması, cep telefonuyla görüşme, hatalı şerit değiştirme gibi kural ihlalleri yaptıklarının tespit edildiğini belirten Garip, "Bununla ilgili olarak Karadeniz Sahil Yolu'nda havadan denetimlere başladık. Amacımız sürücülerin yapmış olduğu kural ihlallerini, araçları durdurduktan sonra kendilerine anlatmak, onları eğitmek ve aynı zamanda cezai işlemlerini uygulamak." dedi.

Garip, kazaları en alt seviyeye indirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Aynı şekilde her an denetlenebilecek oldukları hissini sürücülerde uyandırmak. Drone sürücülerimize yerden olduğu gibi her an havadan da denetlenebileceği hissini uyandırmaya yarıyor." diye konuştu.

Bazı sürücüler uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, denetimlerin sürmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
drone havadan denetleme ordu trafik

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