Hatalı sürücüler kırmızı düdükle uyarılacak

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında çocuklar kırmızı düdük çalarak sürücüleri uyaracak.
Proje kapsamında Bingöl Elazığ karayolu polis uygulama noktasında yapılan uygulamada, trafik polisleri, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtarak onları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen projeyi Bingöl'de de başlattıklarını belirtti.
Proje kapsamında çocukların hatalı gördüğü durumda başta ailelerini ve diğer sürücüleri kırmızı düdükle uyaracağını kaydeden Alıcı, "Amaç çocukların aile üzerindeki yaptırım gücüyle insanların emniyet kemeri kullanımını, araçta cep telefonu kullanımını ve aşırı hızı kontrol etmektir." dedi.
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