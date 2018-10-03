Hatalı sürücüleri uyaran çocuğa bisiklet

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığının "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında seyahat esnasında verilen görevleri tamamlayarak fotoğraflayan ve bunları sosyal medyadan paylaşarak en fazla beğeniyi alan Ayetullah Aytimur'a bisiklet hediye edildi.
İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının azaltılması ile trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla başlatılan projede, kırmızı düdük ile sürücüleri uyaran ve bunları fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden paylaşan çocuklar belirlendi.
Proje kapsamında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla en çok beğeni alan Ayetullah Aytimur'a, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, bisiklet hediye etti.
Onar, İçişleri Bakanlığınca trafikte can ve mal emniyeti sağlamak ile kazaları asgariye indirmek amacıyla projenin Kurban Bayramı'nda başlatıldığını anımsattı.
Proje ile şoförlerin trafik kurallarına uymasını sağladıklarını kaydeden Onar, şöyle konuştu:
"En kötü şey günümüz teknolojilerinden telefonun araç kullanırken kullanmak, çünkü birçok kazalara sebebiyet veriyor. Bundan dolayı trafikte trafik kurallarına uymamız gerekmektedir. Çocuklarımıza bu projede uyması gereken kuralları öğrettik. Sadece çocuklarımızın değil, 7'den 70'e hepimizin bu kurallara uyması gerek. Gerekirse en yakınımızdakileri uyarmamız gerekir. Projeye katıldığı için Ayetullah'a teşekkür ediyorum."
Ayetullah Aytimur ise, tüm sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14-31 Ağustos'ta ülke genelinde gerçekleştirilen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi ile araç içerisindeki hatalı sürücüleri ve ailelerini uyarmak için çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ile trafik kurallarını anlatan broşür dağıtılmıştı.
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