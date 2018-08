"Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" uygulaması

Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bayramların her türlü sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı özel günler olduğunu, her yıl bayramlarda yaşanan kazaların bu sevinci hüzne ve acıya çevirdiğini belirtti.

- Muş

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin çıkış noktalarında bayram öncesinde uygulama yapıldı.

Muş-Van kara yolu uygulama noktasında trafik polis ekiplerinin öncülüğünde çocuklar, hatalı sürücülere "Kırmızı Düdük" çalarak uyarıda bulundu.

Çocuklar, Muş Valisi Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş'ın içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Vali Yıldırım, çocuklara kendisi ve araçtakilerin emniyet kemerlerinin takılı olduğunu, trafik kurallarına uyduklarını belirtti.

Araçtan inen Vali Yıldırım ve Emniyet Müdürü Aktaş, duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin bazen büyük problem haline gelebildiğini, üzücü sonuçların ortaya çıktığını kaydetti.

Üzücü hadiselerin yaşanmamasını temenni eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Arabaların içerisinde her şeyden önce çocukları korumalıyız. Çocuklarımıza hangi doğrular gösterilirse o doğrular üzerinde hareket etmesini çok iyi biliyorlar ve büyüklerini ikaz edebiliyorlar. Onlar her zaman doğruyu söylüyorlar. Onlar rol yapmasını hiç bilmiyorlar ve her zaman en güzel şekilde doğruları söylüyorlar. O yüzden bizim geleceğimiz olan yavrularımıza olan inancımız, güvenimiz çok büyük. Onun için her arabanın içerisinde artık bir trafik polisimiz var."