"Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" uygulaması

BİTLİS (AA) - Van, Bitlis ve Muş'ta, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında uygulama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla proje, Bitlis Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla uygulamaya konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında çocuklarla araçları durduran Ustaoğlu, sürücülerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.

Durdurulan araçların içindeki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve çeşitli hediyeler verildi.

Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bayramların her türlü sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı özel günler olduğunu, her yıl bayramlarda yaşanan kazaların bu sevinci hüzne ve acıya çevirdiğini belirtti.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Bakanlığın karayollarında tüm emniyet tedbirlerini aldığına işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Belli aralıklarla yaptığımız uygulamalarla sürücüleri trafik kurallarına uyma noktasında uyarıyoruz. Bu yıl bayramların hüzne karışmaması için her türlü tedbirimizi aldık. İlimizin farklı noktalarında trafik ekiplerimiz uygulama yapıyor. Biz de bugün buradan geçen sürücüleri çocuklarla hem denetleyip hem de bayramlarını kutlayacağız. Annelere, babalara en güzel ve en etkili uyarı, çocuklar üzerinden yapılandır."