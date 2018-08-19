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"Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Van, Bitlis ve Muş'ta İçişleri Bakanlığınca trafikte kazaların önüne geçilmesi için hayata geçirilen "kırmızı düdük" uygulaması başladı - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Annelere, babalara en güzel ve en etkili uyarı, çocuklar üzerinden yapılandır"

BİTLİS (AA) - Van, Bitlis ve Muş'ta, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında uygulama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla proje, Bitlis Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla uygulamaya konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında çocuklarla araçları durduran Ustaoğlu, sürücülerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.

Durdurulan araçların içindeki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve çeşitli hediyeler verildi.

Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bayramların her türlü sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı özel günler olduğunu, her yıl bayramlarda yaşanan kazaların bu sevinci hüzne ve acıya çevirdiğini belirtti.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Bakanlığın karayollarında tüm emniyet tedbirlerini aldığına işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Belli aralıklarla yaptığımız uygulamalarla sürücüleri trafik kurallarına uyma noktasında uyarıyoruz. Bu yıl bayramların hüzne karışmaması için her türlü tedbirimizi aldık. İlimizin farklı noktalarında trafik ekiplerimiz uygulama yapıyor. Biz de bugün buradan geçen sürücüleri çocuklarla hem denetleyip hem de bayramlarını kutlayacağız. Annelere, babalara en güzel ve en etkili uyarı, çocuklar üzerinden yapılandır."

- Muş

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin çıkış noktalarında bayram öncesinde uygulama yapıldı.

Muş-Van kara yolu uygulama noktasında trafik polis ekiplerinin öncülüğünde çocuklar, hatalı sürücülere "Kırmızı Düdük" çalarak uyarıda bulundu.

Çocuklar, Muş Valisi Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş'ın içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Vali Yıldırım, çocuklara kendisi ve araçtakilerin emniyet kemerlerinin takılı olduğunu, trafik kurallarına uyduklarını belirtti.

Araçtan inen Vali Yıldırım ve Emniyet Müdürü Aktaş, duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin bazen büyük problem haline gelebildiğini, üzücü sonuçların ortaya çıktığını kaydetti.

Üzücü hadiselerin yaşanmamasını temenni eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Arabaların içerisinde her şeyden önce çocukları korumalıyız. Çocuklarımıza hangi doğrular gösterilirse o doğrular üzerinde hareket etmesini çok iyi biliyorlar ve büyüklerini ikaz edebiliyorlar. Onlar her zaman doğruyu söylüyorlar. Onlar rol yapmasını hiç bilmiyorlar ve her zaman en güzel şekilde doğruları söylüyorlar. O yüzden bizim geleceğimiz olan yavrularımıza olan inancımız, güvenimiz çok büyük. Onun için her arabanın içerisinde artık bir trafik polisimiz var."

Vali Yıldırım, çocuklarla sürücülere broşür dağıtarak, emniyet kemeri uyarısında bulundu.

- Van

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent çıkış noktalarında uygulama yaptı.

Çocuklar, İpekyolu Caddesi uygulama noktasında, trafik polisleri öncülüğünde hatalı sürücüleri "kırmızı düdük" çalarak uyardı.

Uygulamaya katılan Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük vererek, kurallara uymayan sürücüleri uyardı ve bilgilendirdi.

Özmen, "Sürücülerin herhangi bir kural ihlalinde boyunlarında asılı olan düdükleri sonuna kadar çalarak uyarıda bulunmalarını istiyoruz. Bunun yanında kendi denetimlerimiz bayram boyunca devam edecek. Bu 9 günlük bayram tatili boyunca lütfen kurallara uyalım." dedi.

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