"Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında seyahat esnasında verilen görevleri tamamlayıp, fotoğraflayan ve bunu sosyal medyadan paylaşarak en fazla beğeniyi alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca başlatılan projede çocuklar, seyahat esnasında kendilerine verilen 4 ayrı görevi yerine getirecek.
Bayram tatili süresince gerçekleştirilecek seyahat esnasında kural ihlali yapan sürücüyü "kırmızı düdük" çalarak uyaracak çocuklar, "araçta bulunan herkesin emniyet kemerlerinin takılı olduğundan emin olmak, çocukların arkada çocuk koltuğunda yolculuk yapmalarını sağlamak, araç sürücüsüne yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya neden olabileceği ve aşırı hız yapmamaları" konularında uyarıda bulunacak.
Bu esnada çekilen fotoğrafları sosyal medyadan #KırmızıDüdük etiketiyle paylaşıp en fazla beğeniyi alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.
Öte yandan proje kapsamında yol uygulaması yapan trafik polisleri, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtarak trafik kuralları konusunda bilgilendirmeye başladı.
Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...
İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın
Korkutan iddia: Tesadüfen nükleer savaş başlayabilir
İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor
ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı
Başka yerde aramayın! Bu insanları sadece Asya'da görebilirsiniz
Yok böyle gelenek! Bu kabilede kadınlarla beraber olabilmek için...
Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo
Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum