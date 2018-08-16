"Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında seyahat esnasında verilen görevleri tamamlayıp, fotoğraflayan ve bunu sosyal medyadan paylaşarak en fazla beğeniyi alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca başlatılan projede çocuklar, seyahat esnasında kendilerine verilen 4 ayrı görevi yerine getirecek.

Bayram tatili süresince gerçekleştirilecek seyahat esnasında kural ihlali yapan sürücüyü "kırmızı düdük" çalarak uyaracak çocuklar, "araçta bulunan herkesin emniyet kemerlerinin takılı olduğundan emin olmak, çocukların arkada çocuk koltuğunda yolculuk yapmalarını sağlamak, araç sürücüsüne yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya neden olabileceği ve aşırı hız yapmamaları" konularında uyarıda bulunacak.

Bu esnada çekilen fotoğrafları sosyal medyadan #KırmızıDüdük etiketiyle paylaşıp en fazla beğeniyi alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.

Öte yandan proje kapsamında yol uygulaması yapan trafik polisleri, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtarak trafik kuralları konusunda bilgilendirmeye başladı.

