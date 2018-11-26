Hatalı tıbbi malzemeler ölümlere neden oluyor

Yapılan bir araştırmaya göre geçen yıl Almanya'da göğüs implantı, kalça protezi gibi hatalı tıbbi malzeme nedeniyle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet veren 14 bin 34 vaka rapor edildi.

Pazar günü Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR) ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR) ile Süddeutsche gazetesinde Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyomu (ICIJ) ve 59 farklı medya kurumundan 250 gazetecinin üzerinde çalıştığı "Implant dosyaları" adlı ortak araştırmanın sonuçları yer aldı.

NDR’in haberine göre Federal Sağlık Bakanlığı, yetkili otorite Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü'nün (BfArM) "malzemeden kaynaklanan” vakalarda artışları kaydettiğini doğruladı. Ancak bakanlık bütün bu vakaların hastanın durumunda kötüye gitme ya da ölüme sebebiyetle sonuçlanmadığının da altını çizdi.

Rapor edilmeyen vakalar

Araştırmaya göre rapor edilmeyen vakaların sayısı yüksek çünkü üretici firmalar, doktor ve hastaneler bu tür vakaların sadece bir kısmını yetkililere bildiriyor.

Göğüs implantlarının örnek verildiği araştırmaya göre geçen yıl Alman hastanelerinde 3 bin 170 göğüs implantı, silikon yastıkların etrafındaki dokularda ciddi bozulmalar olduğu için çıkartıldı. Ancak bunların sadece 141 tanesi yetkililere bildirildi.