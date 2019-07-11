HABER

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 22:38 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı.

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı. Olay sırasında kaskı kolunda olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı bir otomobilin araç kamerası tarafından an be an kaydedildi.
Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa’nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kumla istikametine gittiği sırada Gemlik’e geri dönmek isteyen Sibel H., yönetimindeki 34 AHE 939 plakalı otomobili ile kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yaptığı sırada arkasından gelen Hamdullah Çelik idaresindeki 16 ABG 053 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle havada taklalar atan Çelik, düşerek metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Hamdullah Çelik ile şoka girerek baygınlık geçiren Sibel H. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından yol kısmen trafiğe kapanırken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
Bu arada kaza anı bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Sibel H.’nin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yaptığı sırada motosikletle çarpışması, Hamdullah Çelik’in taklalar atarak yere düşmesi görülüyor. Daha sonra Çelik, yerde kanlar içinde yatarken, Sibel H.’de kaza nedeniyle şoka girdiği görülüyor. Görüntülerde kaza önce motosiklet sürücüsünün kaskının da kolunda olduğu görüldü.
Polis ekipleri kazanın ardından soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralıHatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralıHatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralıHatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Amasya'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, araçlara hasar verdiAmasya'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, araçlara hasar verdi
Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi: 1 ölü (2)Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi: 1 ölü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.