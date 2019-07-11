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Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı.

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı. Olay sırasında kaskı kolunda olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı bir otomobilin araç kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa’nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kumla istikametine gittiği sırada Gemlik’e geri dönmek isteyen Sibel H., yönetimindeki 34 AHE 939 plakalı otomobili ile kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yaptığı sırada arkasından gelen Hamdullah Çelik idaresindeki 16 ABG 053 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle havada taklalar atan Çelik, düşerek metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Hamdullah Çelik ile şoka girerek baygınlık geçiren Sibel H. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yol kısmen trafiğe kapanırken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Bu arada kaza anı bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Sibel H.’nin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yaptığı sırada motosikletle çarpışması, Hamdullah Çelik’in taklalar atarak yere düşmesi görülüyor. Daha sonra Çelik, yerde kanlar içinde yatarken, Sibel H.’de kaza nedeniyle şoka girdiği görülüyor. Görüntülerde kaza önce motosiklet sürücüsünün kaskının da kolunda olduğu görüldü.

Polis ekipleri kazanın ardından soruşturma başlattı.

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