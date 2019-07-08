Hatalı yapılan iğne Özmen ailesinin hayatını karattı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sol ayağındaki şişlik nedeniyle özel hastaneye giden Celal Özmen'in sağ tarafına yapılan iğne sinirine denk geldi. Yürüyemez hale gelen ve bu nedenle yatalak eşine bakamayan Özmen, "Almanya’da olan tek çocuğum bize bakmak için Türkiye’ye geldi. İşinden oldu. Çaresiz kaldık" dedi. Hastane yönetiminden şikayetçi olan Özmen, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Edremit'teki Altınoluk Mahallesi'nde oturan Celal Özmen (75), sol ayağındaki şişlik nedeniyle, ilçedeki özel hastaneye gitti. Özmen hastanede yatırılarak tedaviye alındı. Tedavisi sırasında iddiaya göre sağ tarafından yapılan iğne sinirine denk gelince Özmen sağ ayağını kullanamamaya başladı. Celal Özmen olayı şöyle anlattı:

"Hastanede yatarken hemşire geldi ve iğne vuracağını söyledi. Sağ tarafıma bir iğne vurdu, sanki dünya başıma yıkıldı. O saatten sonra sağ ayağım tutmaz oldu. Sonra doktorlara durumumu söyledim, 'Bana ne yaptınız?' dedim, beni aynı hastanenin ortopedi doktoruna gönderdi. Ortopedi doktoru, iğneden kaynaklandığını ve ortopediyle ilgili bir rahatsızlık olmadığını söyledi. Beyin cerrahisi geldi, '20 günde geçer' dedi. Sonrasında kimse ilgilenmedi."