'Hatasız boyasız aracım hasar gördü' dedi gerçek bambaşka çıktı!

Bursa'da 18 yaşındaki Yusuf K.'nın kullandığı otomobil, sokaktan aniden çıkan 32 yaşındaki Emre C. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

"HATASIZ BOYASIZ ARACA HASAR VERDİN"

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından öfkelenen Yusuf K., "Sıfır arabam, hatasız boyasız ya. Hatasız, boyasız araca hasar verdin. Bu sokaktan öyle çıkılır mı?" diyerek diğer sürücüye tepki gösterdi.

ARAÇ 2016 MODEL ÇIKTI!

Aracın sıfır değil 2016 model olduğu tespit edilirken, iki sürücü arasında yaşanan gerginlik Acil Serviste görevli polis memurunun araya girmesi ile sonlandı.

Yaralanan sürücüler, yürüyerek gittikleri İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Hastanede yapılan alkol testinde Emre C.'nin 2.7 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL, 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanmaktan da 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır