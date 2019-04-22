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Hatay 3. Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:11 | Son Güncelleme

Hatay 3. Kitap Fuarı açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 150 yayın evinin katıldığı, çok sayıda yazarın da imza günü düzenleyeceği Hatay 3. Kitap Fuarı açıldı.

Vali Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Beledi̇yesi̇ Fuar Alanındaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, çocukların gelecek olduğunu ve iyi yetiştirilmeleri gerektiğini söyledi.

Çocukları geleceğe hazırlayabilme anlamında devlet olarak her türlü imkanın sağlandığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı kitapla buluşturmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Bugünün sorunlarını değil, geleceğin sorunlarını çözebilecek nesiller yetiştirebilmek için çocuklarımızı kitaba dokunur hale getirmemiz gerekiyor. İstatistiklere baktığımızda Türkiye’de kitap okuma sıralamasının ne kadar düşük olduğunu, insanların ihtiyaçları arasında, ihtiyaç sıralamasında kitap ihtiyacının ne kadar gerilerde olduğunu ifade etmek istiyorum. Sosyal medyanın çok yaygınlaştığı, iletişimin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir ortamda çocuklarımız, kitaptan gitgide uzaklaşmaktadır. Günde altı saat televizyon izleyen çocuklarımız, günde 3 -4 saat internetle buluşan çocuklarımız, günde birkaç dakika ortalamayla kitapla buluşabilmektedirler. Bu vesileyle bu tür fuarlarla çocuklarımızı kitapla, yazarlarla buluşturmamız lazım."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da fuarı düzenlemelerindeki tek amacın bilgili gençler ve çocuklar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Fuar, 28 Nisan'a kadar açık kalacak.

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