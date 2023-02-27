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'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladı! Deprem bölgesine değil evine götürdü

27.02.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da C.G. isimli şahsın 'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladığı yardımlar evinden çıktı. Topladığı yardım malzemelerini evine götürdüğü tespit edilen C.G., (52) yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 1 çadırla birlikte çok sayıda bebek bezi ve bakliyat bulundu. Gözaltına alınan C.G., serbest bırakıldı.

'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladı! Deprem bölgesine değil evine götürdü

Bağcılar’da C.G. isimli kişi çevredekilerden ‘Hatay’daki depremzedelere götüreceğim’ bahanesiyle yardım malzemesi topladı. Ancak C.G., topladığı malzemeleri deprem bölgesine değil evine götürdü. C.G.’nin Hatay’a gitmediğini fark eden bir kişi polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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ÇADIR, BEBEK BEZİ, PİRİNÇ, SABUN... HEPSİ YAPILAN ARAMADA ÇIKTI!

Yapılan çalışmalarda ekipler C.G.’nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda C.G. gözaltına alınırken evinde ise arama yapıldı. Aramalarda 1 çadır, 27 paket bebek bezi, 37 paket makarna, 1 adet 5’li paket halinde noddle, 18 paket pirinç, 2 paket bulgur, 2 paket fasulye, 3 arpa çorbası, 1 irmik, 3 paket yeşil mercimek, 7 paket arpa şehriye, 3 paket un, 11 adet sabun ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)

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