Hatay Antakya'da 307 hektarlık bölge riskli alan ilan edildi! Antakya ve Defne'ye dair flaş karar: Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıekinci mahallesi sınırlarında yer alan bir taşınmaz ile Defne ilçesine bağlı Bostancık mahallesi sınırlarında bulunan bazı taşınmazlar; yeni devlet hastaneleri yapımı için kamulaştırılacak.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

5 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla da Hatay'ın Antakya ilçesinde sınır ve koordinatları belirlenen 307 hektarlık bölge "riskli alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yer alan karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında verildi.

