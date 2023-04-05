HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay Antakya'da 307 hektarlık bölge riskli alan ilan edildi! Antakya ve Defne'ye dair flaş karar: Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hatay Antakya'da 307 hektarlık bölge riskli alan ilan edildi! Antakya ve Defne'ye dair flaş karar: Resmi Gazete'de yayımlandı!

05.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı ve konuya dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre; Antakya ve Defne'deki bazı taşınmazların yeni devlet hastanesi yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi. Öte yandan Hatay'ın Antakya ilçesindeki 307 hektarlık bölge riskli alan ilan edildi. İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yer alan karar...

Hatay Antakya'da 307 hektarlık bölge riskli alan ilan edildi! Antakya ve Defne'ye dair flaş karar: Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıekinci mahallesi sınırlarında yer alan bir taşınmaz ile Defne ilçesine bağlı Bostancık mahallesi sınırlarında bulunan bazı taşınmazlar; yeni devlet hastaneleri yapımı için kamulaştırılacak.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

5 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla da Hatay'ın Antakya ilçesinde sınır ve koordinatları belirlenen 307 hektarlık bölge "riskli alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yer alan karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…
Faizleri sileceğiz, seçilirsem hesaplara 15'er bin lira yatacak...Faizleri sileceğiz, seçilirsem hesaplara 15'er bin lira yatacak...
O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldiO videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Hatay Antakya Defne riskli bölgeler

En Çok Okunan Haberler

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Trump serbest bırakıldı... 34 suçlama için ilk açıklama geldi

Trump serbest bırakıldı... 34 suçlama için ilk açıklama geldi

MHK Başkanı Lale Orta'dan devrim gibi karar!

MHK Başkanı Lale Orta'dan devrim gibi karar!

Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti

Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...

5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması

5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.