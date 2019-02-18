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Hatay Asayiş Şube Müdürü için emniyette tören düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 13:04 | Son Güncelleme

HATAY'da dün makamında tabancasıyla yaşamına son veren Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş (49) için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Hatay Asayiş Şube Müdürü için emniyette tören düzenlendi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da dün makamında tabancasıyla yaşamına son veren Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş (49) için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğündeki makam odasında dün öğle saatlerinde tabancasıyla başına ateş eden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından Hatay Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Mustafa Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği iddia edilen evli ve 2 çocuk babası Ateş için bugün İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Mustafa Ateş için törenin ardından İl Müftüsü Hamdi Kavilioğlu dua etti. Yakınlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü Ateş'in cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Hatay Asayiş Şube Müdürü için emniyette tören düzenlendiHatay Asayiş Şube Müdürü için emniyette tören düzenlendiHatay Asayiş Şube Müdürü için emniyette tören düzenlendiHatay Asayiş Şube Müdürü için emniyette tören düzenlendi

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