Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez kimdir, evli mi? Polis gözaltına alırken "biz devletiz" demişti! İşte Ekrem Dönmez'in hayatı!

Polislerle yaşadığı dialogdan sonra gözaltına alındığını duyuran Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in hayatı merak konusu oldu. Ekrem Dönmez'in gözaltına alınırken polisle yaşadığı dialog sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kimlik kontrolü sırasında polisten gerekçe isteyen Dönmez'e, polis "biz devletiz" demişti. Daha sonra Dönmez gözaltına alındığını duyurmuştu. Peki Ekrem Dönmez kimdir,nereli, evli mi?

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez'in hayatı

Hatay'da 1971 yılında dünyaya gelen Ekrem Dönmez, ilk, orta ve lise eğitimini Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitirdi. Daha sonra üniversite için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1995 yılında üniversiteyi kazanan Ekrem Dönmez, üç yıl sonra 1998 yılı itibari ile serbest avukatlık yapmaya başladı. Üniversiteden sonra evlendi, iki erkek ve bir kız babası oldu. Hayatını sivil dmokrasinin gelişmesine ve insan haklarına adayan Ekrem Dönmez, 2006 ve 2012 yılları arasında altı yıl boyunca Hatay Barosu'nda Sayman yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Ekrem Dönmez 2014 yılında yapılan genel kurul seçimiyle Hatay Baraosu Başkanı oldu. Halen görevine devam etmektedir.

