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Hatay Belediye Başkanı Savaş: Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

08.12.2020 19:31 | Son Güncelleme:
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Hatay Belediye Başkanı Savaş: Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

Hatay'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında ciddi artış yaşandığı gözlenirken, Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, konuya ilişkin "Aralık ayında Kasım ayının 3 katı kadar vaka ve ölümlü vaka görme tablosuyla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 95'e çıktı. 15 günlük evde izolasyon gerekiyor" dedi.

NTV'de salgının kentteki durumunu değerlendiren Savaş, yoğun bakımlarda yer olmadığını ve hastanede yatan hastaların çoğunluğunun Covid-19 sebebiyle yattığını söylerken, "15 günlük izolasyon, evde kalma şansımızı artıracak önlemlerle birlikte, aile içerisindeki korumayı da sağladıktan sonra, pandemideki tabloyu yüzde 95 aşağıya çekme şansına sahip olabiliriz" ifadesini kullandı.

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Savaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hatay'da kış geç geliyor. Sonbaharı yaz gibi yaşadık. Yaz gibi yaşarken de dışardaydı insanlarımız. Daha 1-1,5 aydır soba yakmaya başladı insanlarımız. Sonbahar Hatay'da hasat mevsimi, dışarıdan gelen insan sayısı çok fazla tarlada çalışmak için. İkincisi insanlar artık soba yakıyor, onun için aynı odada yaşama zorunlulukları var. Ayrıca son 3-4 ayda bizim komşularımızda vaka sayısı çok fazlaydı, biz çok rahattık ama maalesef Kasım ayından itibaren patlama yaptı virüs. Şu anda vakalarımız özellikle Kasım ayında çok arttı ama Aralık ayında Kasım ayının 3 katı kadar vaka ve ölümlü vaka görme tablosuyla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor.

"YOĞUN BAKIMDA YER BULAMIYORLAR"

"Maalesef zaman zaman hasta sahipleri bizi bulmak zorunda kalıyor çünkü yoğun bakımlarda yer bulamıyorlar. Şu anda yoğun bakımlarda yüzde 95 civarında doluluk oranına sahip. İnsanların çoğu Covid-19 sebebiyle hastaneye yatmakta.

"Şimdi daha çok hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanabiliyor ama şu var ki şu anki tedbirlerle bunu minimuma indirmek çok zor. Ben bu işin uzmanı bir doktor olarak şunu isterim ki, bir 15 günlük izolasyon, evde kalma şansımızı artıracak önlemlerle birlikte, aile içerisindeki korumayı da sağladıktan sonra, pandemideki tabloyu yüzde 95 aşağıya çekme şansına sahip olabiliriz. Bunun için yetkili kurumların ve mercilerin karar vermesi gerekir. 15 gün evde huzurlu kalmak, 15 gün sonra bütün bu pandemiye karşı kazanacağımız zaferin en önemli mihenk taşıdır. Bu nedenle şu aşamadan itibaren en az 15 günlük evde izolasyon yapmamız ve 15 gün sonunda huzura ermek için sabretmemiz gerekir."

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