Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş: “Turizm ile ticaret anlamında artan bir trende sahibiz”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, şehrin geleceğine önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, “Hatay savaşın izlerini silme aşamasında önemli gayret içerisinde. Turizm ile ticaret anlamında da gittikçe artan bir trende sahibiz” dedi.

İstanbul’da yaşayan Hataylı vatandaşlar, Hatay Dernekler Federasyonu’nun Sefaköy Kültür Mekezi’nde organize ettiği ‘Hataylılar Buluşuyor’ programında bir araya geldi. Burada İHA’ya açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, birkaç gün önce Hatay’ı, İtalya’da düzenlenen UNESCO Kreatif Şehirler toplantısında temsil ettiklerini dile getirdi. Bu toplantıda şehrin gastronomik zenginliğiyle ön plana çıktığını aktaran Savaş, “180 tane şehrin UNESCO tarafından kreatif şehir seçildiği bir atmosferde 26 tane de gastronomi şehri vardı. Bu 26 şehrin sonuncusu bizdik. O toplantıda Hatay ve Türkiye’yi temsil edenlerden bir tanesiydik. Dünyanın süper liginde olmak, 6-7 tane önemli organizasyondan bir tanesinin dünya çapında üyesi olmak gerçekten çok önemli. Bu hem Hatay hem de bölgemizde ticarete ve turizme katkı sağlayacak bir organizasyon. Biz her yıl bu toplantılara katılıyoruz. Biz 2017’de iki tane gürbüz evlada sahip olduk. Önce ocak ayında 2021 Botanik EXPO’yu yapmaya hak kazandık. 31 Ekim’de de UNESCO tarafından ‘Gastronomi Şehri’ ilan edildik. Şu anda Hatay savaşın izlerini silme aşamasında önemli gayret içerisinde. Turizm ile ticaret anlamında da gittikçe artan bir trende sahibiz. Bu tür organizasyonlarda var olmak Hatay’ın geleceğine katkı sağlamak demektir” şeklinde konuştu.