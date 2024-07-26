Hatay bunu konuşuyor! 424 TOKİ konutunda hatalı imalat vakası! Böyle savundu

6 Şubat depreminin vurduğu 11 illerden biri olan Hatay’da inşaat çalışması devam eden 424 TOKİ evleri hakkında hatalı imalat yapılması dikkatleri üzerine çekmişti. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi’nde yapımı devam eden 424 konut inşaatıyla ilgili sosyal medya üzerinden hatalı imalat hakkında açıklamada bulundu. TOKİ'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarla toplumun yanlış yönlendirildiği belirtildi.

İMALAT HATASINA YOL AÇAN FİRMA PERSONELİNE TUTANAK TUTULDU

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde TOKİ konutlarında yıkım görülmediğinin ifade edildiği açıklamada, "Asrın felaketi sonrası TOKİ olarak şehirlerimizin yeniden ihya ve inşası için ilk andan itibaren çalışmalara başladık. Hatay Samandağ’da yapımı hızla devam eden konutlarımızın bloklarında kalıp, donatı kontrolü yapılmakta, demir donatı imalatlarındaki kontrol sırasında herhangi bir eksik tespit edilmesi durumunda ivedilikle giderilip kalıp montajına başlanılmaktadır. Kalıp montajında herhangi bir sorunun olmadığı ancak kalıp sökümü sonrasında dökülen betonun kusurlu olduğu ve imalat hatasına yol açtığı idaremiz teknik personeli ve müşavir firma personelince tespit edilerek tutanak altına alınıştır. Bu kapsamda kusurların giderilmesi amacıyla yapılan katın döşeme ve kolon perdelerinde kusurlu betonların kırımları yapılarak, sıfır tolerans ilkesine uygun olarak söz konusu imalatlar düzeltilmektedir. Hatalı imalatların tekrarlanmaması için beton santralinin reçetesinde yer alan malzemeler ve reçete oranları hakkında da gerekli önlemler alınmıştır. Yine söz konusu hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma ve müşavir firma hakkında tahkikat başlatılmıştır.” diye açıkladı.

‘‘KARALAMAYA YÖNELİK PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞI AŞİKÂRDIR’’

Yapım çalışmaları sırasında hatalı imalatlarla karşılaşabildiği belirten TOKİ açıklamasına şöyle devam etti:

"Tespit edilmesiyle konuyla ilgili çalışmalar yapılarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak eksikler giderilmekte, tekrar etmemesi kapsamında gerekli önlemler idaremizce alınmaktadır. Söz konusu projemizde mevcut durum bu şekildeyken bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında idaremizi karalamaya yönelik paylaşımlar yapıldığı aşikârdır. Ayrıca belirtmek isteriz ki; sağlam ve güvenilirliği ile milletimizin takdirini toplamış konutlarımızı, bundan önce nasıl inşa ettiysek aynı titizlikle deprem bölgesinde inşa ediyoruz. Nitelikli, depreme dayanıklı yeni konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza bir an önce teslim etmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Hatay ili, Samandağ İlçesi, Hıdırbey Mahallesi 424 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ile ilgili olarak 22.07.2024 Tarihinde sosyal medyaya yansıyan olumsuz görüntülerin tamiratları teknik şartnamelere uygun bir şekilde yapılmıştır. Yapılan tamiratlar fotoğraflar ile gösterilmektedir.”

(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır