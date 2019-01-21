HABER

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında açılan soruşturma

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 13:27 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer: - "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, gördüğü bir gerçeği sosyal medyada paylaştı diye soruşturma açılmasını kabul etmiyoruz. Kendisinin yanındayız"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, gördüğü bir gerçeği sosyal medyada paylaştı diye soruşturma açılmasını kabul etmiyoruz. Kendisinin yanındayız." dedi.

Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ocak ayının gazeteciler için kolay bir ay olmadığını belirterek, bu ay içerisinde öldürülen gazeteciler Metin Göktepe, Hrant Dink ve Uğur Mumcu'yu andı.

Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarının hakim karşısına çıkarıldığını dile getiren Çakırözer, iddianamede, sadece başlıklar ve yazılarla gazeteciliğin yargılandığının görüldüğünü savundu.

Gazetenin yazarlarının hapis cezası alma riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Çakırözer, "Bunların, Türkiye'de hem demokrasi ve hukuk devleti anlayışını hem de bağımsız ve tarafsız yargı konusunaki inancı tamamen kötü etkilediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Silivri'de bazı isimleri ziyaret ettiğini anlatan Çakırözer, burada görüştüğü eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in durumunu hatırlatarak, Erdem için verilen tahliye kararının cezaevine ulaşmadan yeniden tutuklama kararının çıkarılmasını eleştirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) geçen yıl verdiği bir kararla bazı gazetecilerin tahliye edildiğini dile getiren Çakırözer, başka gazetecilerin de AYM'ye başvuruların bulunduğunu ve hala sonuçlandırılmadığını belirtti. Çakırözer, benzer davalarda yargılanan gazeteci ve yazarların da AYM kararına teşmil ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çakırözer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine, şu anda yaşananların hükümetin 7 yılık başarısız dış politikasının sonucu olduğunu iddia etti.

Sadece Hatay'da değil İstanbul, Ankara ve diğer illerde Suriyelilerin yaşadığını anımsatan Çakırözer, yanlış uygulamaların sorumluluğunun, "haksız bir şekilde" Lütfü Savaş'ın omuzlarına yüklenemeyeceğini söyledi. Çakırözer, "Lütfü Savaş'a, gördüğü bir gerçeği sosyal medyada paylaştı diye soruşturma açılmasını kabul etmiyoruz. Kendisinin yanındayız." ifadesini kullandı.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Esenyurt MHP'den Azmi Ekinci’ye destekEsenyurt MHP'den Azmi Ekinci’ye destek
Gökçek: Bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyorGökçek: Bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek: Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Gökçek: Bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

AK Parti Çermik İlçe Başkanı Sehit Kaya istifa etti

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Ordu adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Ordu adayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Arvas: Kazanamazsak şehirde yine silahlı çeteler peydahlanacak

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.