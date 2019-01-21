Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında açılan soruşturma

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, gördüğü bir gerçeği sosyal medyada paylaştı diye soruşturma açılmasını kabul etmiyoruz. Kendisinin yanındayız." dedi.

Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ocak ayının gazeteciler için kolay bir ay olmadığını belirterek, bu ay içerisinde öldürülen gazeteciler Metin Göktepe, Hrant Dink ve Uğur Mumcu'yu andı.

Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarının hakim karşısına çıkarıldığını dile getiren Çakırözer, iddianamede, sadece başlıklar ve yazılarla gazeteciliğin yargılandığının görüldüğünü savundu.

Gazetenin yazarlarının hapis cezası alma riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Çakırözer, "Bunların, Türkiye'de hem demokrasi ve hukuk devleti anlayışını hem de bağımsız ve tarafsız yargı konusunaki inancı tamamen kötü etkilediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Silivri'de bazı isimleri ziyaret ettiğini anlatan Çakırözer, burada görüştüğü eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in durumunu hatırlatarak, Erdem için verilen tahliye kararının cezaevine ulaşmadan yeniden tutuklama kararının çıkarılmasını eleştirdi.