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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den ikinci kez Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş mazbatasını aldı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den ikinci kez Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş mazbatasını aldı. Hatay Adliyesi’nde düzenlenen törende seçimlerden galibiyetle çıkan CHP'li Savaş'a mazbatasını, İl Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Gazi Çağ verdi. Mazbata töreni sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Savaş, Hatay halkına teşekkür etti. Mazbatayı tüm Hatay halkı adına aldığını belirten Savaş, "Bu bizim Antakya Belediye başkanlığı ile birlikte 3'üncü dönemimiz olacak" dedi. Hatay'ın kırsal bölgesinde kalkınmayı hedeflediklerini kaydeden Savaş, "Hatay’ın kırsal bölgesinin kalkınmasına yönelik projelerimiz var. Bu EXPO veya gastronominin içinde olanların büyük bir kısmı ve Hatay'da artık huzur, hizmet dışında ekonomi konuşulacağı bir ortam oluşturmak istiyoruz. Yerelden kalkınmaya inanıyoruz. Hatay halkını geleceğe taşırken, biraz da müreffeh bir şehir olması yönünde şekil verme işlerinde belediye olarak önderlik yapmak istiyoruz" diye konuştu. DOĞRUNUN TECELLİ ETMESİNDEN YANAYIZ Türkiye’de sandıkların yeniden sayıldığı bölgelerle ilgili de bir değerlendirmede buluna Savaş, “Hatay’da olduğu gibi tüm şehirlerde demokrasinin tecelli etmesinden yanayız. En yakın zamanda bu bölgelerde de ülkenin geleceği ve demokrasi adına doğruların bir an önce tecelli etmesinden yanayız. Bunu ümit ediyoruz" dedi.

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