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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’tan Bakan Soylu’ya üstü kapalı cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 21:45 | Son Güncelleme

HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, proje tanıtım toplatısında bölgesel sorunlara değinerek, Hatay'ın jeopolitik ve jeostratejik olarak önemine vurgu yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’tan Bakan Soylu’ya üstü kapalı cevap

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, proje tanıtım toplatısında bölgesel sorunlara değinerek, Hatay'ın jeopolitik ve jeostratejik olarak önemine vurgu yaptı.
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve mevcut Başkan Lütfü Savaş, geçmişten bugüne yaptığı hizmetleri ve 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yapmayı vaad ettiği projeleri, Hatay Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) toplantı salonunda gerçekleştirilği etkinlikte anlattı. Son günlerde Türkiye’de Hatay ile ilgili birçok konuşma olduğunu kaydeden Savaş, kentin jeopolitik ve jeostratejik olarak önemine değinerek şöyle konuştu:
"Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki; Ortadoğu kaynıyor; enerji savaşlarıyla, Akdeniz kaynıyor; enerji çıkartma peşinde, bir tarafta doğal gaz bir tarafta petrol. Hatay ve Türkiye jelolojik, jeopolitik ve jeostratejik anlamda çok önemli bir yer. Ben hangi ilin belediye başkanıyım, hangi ilin kanaat önderiyim farkındayım. Bu konuşulanlar, bu gerçekler önümüzdeki süreç içerisinde mutlaka aydınlığa kavuşacaktır ama bu kavganın içinde lütfen beni görmeyin, olur mu? Babamdan ve anamdan öğrendiklerim; vatan sevgisi, devlet sevgisi beni bu polemiklerin dışında tutuyor."
BİZ GELMEDİK KAVGA İÇİN, BİZİM İŞİMİZ SEVDA İÇİN
Pozitif anlamda yapacak çok işlerinin ve gidecek çok yollarının olduğunu belirten Savaş, "Biz önce birbirimize sarılmaya devam edeceğiz, sonra bütün varlıklarımıza sarılacağız. Şehrimize sarılacağız, ülkemize sarılacağız ve özellikle bu Ortadoğu’nun kaotik ortamından kurtulana kadar birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’tan Bakan Soylu’ya üstü kapalı cevapHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’tan Bakan Soylu’ya üstü kapalı cevapHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’tan Bakan Soylu’ya üstü kapalı cevapHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’tan Bakan Soylu’ya üstü kapalı cevap

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