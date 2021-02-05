Hatay'da 15 milyon lira değerinde selenyum ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmada, İskenderun-Antakya yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü S.O. gözaltına alındı.

Ruhsatsız bulundurulması ve satılması yasak olan selenyumun, cam ve plastik imalatında katkı maddesi olarak kullanıldığı gibi bazı kanser türleri ile kalp hastalıkları ilaçları yapımında da kullanıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA





