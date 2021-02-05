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  4. Hatay'da 15 milyon lira değerinde selenyum ele geçirildi

Hatay'da 15 milyon lira değerinde selenyum ele geçirildi

05.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Hatay'da 15 milyon lira değerinde selenyum ele geçirildi

Hatay'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada piyasa değeri 15 milyon lira olduğu değerlendirilen, 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmada, İskenderun-Antakya yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü S.O. gözaltına alındı.

Ruhsatsız bulundurulması ve satılması yasak olan selenyumun, cam ve plastik imalatında katkı maddesi olarak kullanıldığı gibi bazı kanser türleri ile kalp hastalıkları ilaçları yapımında da kullanıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA


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